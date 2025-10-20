Siracusa, Nicita (Pd): “Il Governo chiarisca su ISAB, sicurezza energetica e tutela del lavoro”

Il senatore Antonio Nicita (Vice Presidente del gruppo PD in Senato) ha presentato un’interrogazione urgente ai Ministri competenti – Imprese e Made in Italy, Ambiente e Sicurezza Energetica, Difesa e Lavoro – sulla situazione della raffineria ISAB di Priolo Gargallo (Siracusa), uno dei più importanti complessi industriali italiani.

Il sito, che rappresenta circa il 20% della capacità di raffinazione nazionale e occupa oltre 1.000 lavoratori diretti, è stato ceduto nel 2023 da Litasco/Lukoil alla società GOI Energy, con autorizzazione condizionata del Governo ai sensi della normativa “golden power”. Un contenzioso con Litasco SA ha portato il Tribunale di Milano a riconoscere un credito di circa 150 milioni di euro a carico di GOI Energy, con l’avvio di iniziative esecutive sulle quote ISAB.

L’interrogazione sollecita verifiche approfondite da parte della Presidenza del Consiglio (unità Golden Power), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sulla solidità patrimoniale di GOI Energy e sull’attuazione degli impegni previsti in sede di autorizzazione all’acquisto: “la raffineria di Priolo non è solo un impianto industriale – dichiara Nicita – ma un presidio strategico per la sicurezza energetica e per l’economia siciliana. Dopo le vicende societarie e giudiziarie, il Governo deve chiarire se sono rispettate le prescrizioni imposte con il DPCM del 13 aprile 2023 e garantire la stabilità operativa, ambientale e occupazionale del sito.”

Il senatore Nicita evidenzia anche la necessità di un coordinamento con ENI e Versalis, che stanno attuando piani di riconversione nel polo industriale di Priolo–Augusta–Melilli, per evitare impatti negativi su occupazione e continuità produttiva: “Priolo è un nodo energetico e logistico di valore nazionale – prosegue Nicita –. Serve una visione integrata per accompagnare la transizione industriale e ambientale del sito, non lasciando che questioni societarie o contenziosi legali mettano a rischio centinaia di famiglie e un asset strategico per tutto il Paese e vanifichino i progetti di riconversione ecologica, industriale e occupazionale.”

Infine, l’interrogazione propone al Governo di valutarel’acquisizione del controllo pubblico dell’impianto, con una quota del 51%, in ragione del fatto che ISAB, già asset strategico, è una infrastruttura critica eleggibile nei piani finanziari di resilienza energetica per la Difesa che includono la protezione delle da minacce o interruzioni che potrebbero colpire la fornitura nazionale di energia, vista la crescente interconnessione tra sicurezza industriale e sicurezza nazionale e l’incremento della spesa pluriennale della Difesa in rapporto al Pil assunta dal Governo Italiano. “In un contesto geopolitico instabile e di crescente domanda energetica – conclude Nicita – l’Italia non può permettersi di indebolire i propri presidi produttivi e logistici o di esporli a rischi per la sicurezza. Priolo deve essere tutelato e rilanciato, nel segno della sicurezza nazionale, sostenibilitàecologica e della garanzia e riqualificazione occupazionale”.