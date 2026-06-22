Siracusa, “No alla gestione privata del campo Tuccitto di Cassibile”: lettera aperta del consigliere Romano

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del consigliere comunale Paolo Romano (FdI), indirizzata a sindaco, segretario e direttore generale con cui esprime forte preoccupazione in merito al bando per l’affidamento della gestione del campo “ Ivan Tuccitto” di calcio di Cassibile e chiede formalmente che lo stesso venga ritirato e sottoposto a una più approfondita valutazione nell’interesse della comunità.

“Il campo di calcio di Cassibile non rappresenta soltanto un impianto sportivo, ma costituisce da decenni un importante presidio sociale, educativo e aggregativo per l’intera comunità. In un territorio che conta circa 6.500 abitanti, esso ha svolto e continua a svolgere una funzione fondamentale nella crescita dei giovani, offrendo opportunità di inclusione, formazione e socializzazione attraverso lo sport.

L’eventuale affidamento della gestione a soggetti privati rischia di limitare l’accesso all’impianto da parte delle realtà associative locali, delle famiglie economicamente più fragili e di tutti quei cittadini che hanno sempre considerato tale struttura un bene comune. Vi è il concreto timore che logiche di natura economica possano prevalere sulla funzione sociale che l’impianto ha storicamente garantito, determinando una riduzione delle opportunità sportive e aggregative per i giovani del territorio.

In un contesto sociale nel quale è necessario investire sempre di più in politiche giovanili, inclusione e prevenzione del disagio, la tutela di spazi pubblici accessibili rappresenta una priorità per l’interesse collettivo. Il campo di calcio di Cassibile è un patrimonio della comunità e deve continuare a essere uno strumento di partecipazione, integrazione e crescita per tutti, senza discriminazioni di carattere economico.

Per tali ragioni, si chiede il ritiro del bando in oggetto e l’avvio di un confronto con la cittadinanza, le associazioni sportive, le realtà sociali e tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione che salvaguardi la natura pubblica e la funzione sociale dell’impianto.

Si confida che l’Amministrazione Comunale voglia adottare ogni opportuna iniziativa volta a preservare la destinazione sociale e pubblica dell’impianto, riconoscendone il valore strategico quale luogo di aggregazione, inclusione e crescita per le giovani generazioni e per l’intera comunità di Cassibile.”