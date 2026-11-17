Politica · CONSIGLIO COMUNALE

Con l’approvazione del Piano triennale degli acquisti di beni e servizi, nella seduta di ieri del Consiglio comunale, è stata eliminata la previsione della gestione privata dei parcheggi e della sosta. Un risultato che il Partito Democratico rivendica, essendo stato il primo gruppo consiliare a denunciare i rischi di un’operazione che avrebbe potuto privare Siracusa di un servizio strategico e di oltre 3 milioni di euro di entrate annuali.

“La responsabilità politica di questa vicenda è chiara: è stata l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia a promuovere e sostenere l’ipotesi della gestione privata, inserendola già nel maxiemendamento del 27 febbraio 2025 – scrivono i consiglieri Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla -. Tutto questo senza che fosse stato prima completato il necessario percorso preliminare di valutazione delle diverse modalità di gestione e senza che il Consiglio comunale fosse messo nelle condizioni di scegliere consapevolmente. Non a caso, proprio l’assenza di questa relazione preliminare è stata la motivazione formale che ha portato al ritiro della previsione dal Piano. Una scelta amministrativa, dunque, che oggi viene meno anche per la mancanza dei necessari presupposti istruttori. Questo dietrofront non arriva per caso. C’è voluta la pressione costante del Partito Democratico e delle forze di opposizione, che hanno contrastato questa scelta dentro e fuori dall’aula consiliare. E probabilmente anche il nuovo e delicato contesto politico e giudiziario emerso con l’inchiesta Nexus ha contribuito a rendere necessario un cambio di atteggiamento da parte dell’amministrazione. Oggi si rimedia a una scelta che non avrebbe dovuto essere compiuta e si scongiura il rischio di compromettere una risorsa economica fondamentale per Siracusa. L’amministrazione Italia fa marcia indietro, mentre il PD può rivendicare di aver condotto fin dall’inizio una battaglia per difendere il patrimonio e l’interesse pubblico. I parcheggi e la sosta devono restare pubblici. Le risorse prodotte dalla città devono continuare a essere risorse della città”.