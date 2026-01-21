“Siracusa non si piega”, Fratelli d’Italia aderisce alla manifestazione contro racket e violenza

Fratelli d’Italia aderisce alla manifestazione “Siracusa non si piega”, promossa dai Comitati antiracket e dalle organizzazioni sindacali, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 18.30 nel capoluogo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ribadire un chiaro messaggio di unità contro il racket, la criminalità organizzata e ogni forma di violenza e intimidazione che colpisce il tessuto economico e sociale della città.

Il partito annuncia una partecipazione ampia e rappresentativa, che vedrà la presenza dell’onorevole Luca Cannata, del segretario provinciale Salvatore Coletta, del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Siracusa, con i consiglieri Paolo Romano e Paolo Cavallaro, oltre a sindaci, consiglieri comunali e provinciali. Parteciperanno anche i circoli territoriali cittadini, Aretusa e Bartolo Impatini, insieme a iscritti e simpatizzanti.

Fratelli d’Italia sottolinea di essere stata tra le prime forze politiche a lanciare l’allarme sulla situazione della sicurezza in città, chiedendo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario dedicato al contrasto del racket e alla tutela delle attività commerciali. «Non faremo mancare il nostro supporto politico e istituzionale a imprenditori, commercianti e cittadini che subiscono atti intimidatori e violenze», fanno sapere dal partito, ribadendo la necessità di una presenza concreta e affidabile dello Stato accanto a chi ha il coraggio di denunciare.

«Siracusa ha bisogno di legalità, sicurezza e coraggio civile», è il messaggio che accompagna l’adesione all’iniziativa. Fratelli d’Italia conferma così il proprio impegno sul territorio nella lotta contro ogni forma di criminalità.