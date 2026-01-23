“Siracusa non si piega”: oltre 300 persone in piazza per la legalità

Oltre 300 persone hanno preso parte alla manifestazione per la legalità che si è svolta a Siracusa, con partenza da piazza Euripide e arrivo sotto la Prefettura. Un corteo partecipato e trasversale, nato per esprimere solidarietà alle attività commerciali colpite da atti intimidatori negli ultimi due mesi e, soprattutto, per lanciare un segnale chiaro e collettivo: la città non intende piegarsi alla paura.

Alla manifestazione hanno aderito numerosi sindaci della provincia, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, il presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa, il presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici, il parlamentare nazionale Luca Cannata, il senatore Antonio Nicita, i deputati Filippo Scerra e Carlo Gilistro, oltre a rappresentanti politici, associazioni di categoria, sindacati, associazioni antiracket, la Diocesi e ampi settori della società civile. Tutti senza bandiere di partito, riuniti simbolicamente dietro un unico striscione: “Siracusa non si piega”.

Una pluralità di voci e sensibilità che ha trovato unità attorno a un messaggio condiviso: la difesa della legalità come valore fondante della comunità. Un momento pensato non tanto come gesto di protesta, ma come atto di vicinanza concreta verso imprenditori e cittadini, con il chiaro messaggio che nessuno deve sentirsi solo.

Al termine del corteo, una delegazione è stata ricevuta dal prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, alla quale è stato consegnato un documento condiviso da tutte le realtà promotrici. Nel testo si ribadisce come l’intimidazione si alimenti di silenzio e isolamento, mentre la risposta del territorio deve essere pubblica, visibile e corale. “Vogliamo dimostrare – si legge – che esiste una città e una provincia che non si fanno piegare e che intendono trasmettere coraggio, energia e forza a chi resiste“.

Nel documento viene espresso sostegno e fiducia alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, riconoscendo il lavoro complesso e delicato svolto quotidianamente per garantire sicurezza e legalità. Allo stesso tempo, si chiede al rappresentante del Governo sul territorio il massimo impegno per dare continuità a questa battaglia, trasformando la mobilitazione in un percorso strutturato e duraturo.

Particolare attenzione viene riservata al tema della denuncia, definita un atto di grande coraggio che non può e non deve essere vissuto in solitudine. Da qui l’appello a costruire una rete solida tra istituzioni, associazioni e cittadinanza, capace di accompagnare e tutelare chi sceglie di non piegarsi, proteggendo non solo le attività economiche ma anche le famiglie degli imprenditori.

Il documento richiama inoltre le relazioni della DIA e le analisi della Commissione regionale Antimafia, che restituiscono un quadro definito “allarmante” per il territorio siracusano, riflesso nella fragilità del contesto economico e sociale. Da qui la richiesta di iniziative incisive e di un patto rinnovato tra politica, istituzioni e società civile.

La manifestazione si è conclusa con un messaggio netto e condiviso: Siracusa e la sua provincia vogliono essere un presidio attivo di legalità, memoria e responsabilità. Un territorio che sceglie di stare dalla parte dello Stato e che rivendica un principio fondamentale: nessuno deve essere lasciato solo.