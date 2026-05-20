Siracusa, “Note di Primavera”: il 24 maggio omaggio a Nicolò Paganini

Domenica 24 maggio alle ore 19 proseguirà la rassegna musicale “Note di primavera”, con il concerto del chitarrista Roberto Salerno e del violinista Danilo Pistone. La rassegna, organizzata dall’Associazione Musicale “Vittorio.Guardo” di Siracusa, sotto la direzione artistica del M.°Roberto Salerno, è patrocinata dal Comune di Siracusa e si svolgerà all’Urban Center (Ingresso libero).

Il programma è incentrato sulla figura del compositore e violinista genovese Nicolò Paganini, che nella prima metà dell’Ottocento ebbe grande successo e notorietà soprattutto per le sue leggendarie esecuzioni, di estremo virtuosismo e, che hanno rivoluzionato la tecnica violinistica.

Paganini era anche un’eccellente chitarrista e, ci ha lasciato un corposo numero di composizioni di musica da camera con questo strumento. Saranno eseguite alcune sonate per violino e chitarra, il celebre”Cantabile”, e, per chitarra sola, il tema variato dalla sonata in la maggiore oltre che le variazioni sul celebre “Carnevale di Venezia”. Queste ultime sono state trascritte da Francisco Tarrega, chitarrista-compositore di fine Ottocento del quale verranno eseguiti anche, per chitarra sola, un valzer e Capriccio Arabo, il suo brano più celebre.

Il curriculum dei due artisti non lascia dubbi sulla qualità delle esecuzioni ed interpretazioni dei brani proposti.