Siracusa, “Note di solidarietà”: l’iniziativa per Gaza dei Giovani democratici

“Stare in silenzio non è un’opzione”. Con questo spirito, i Giovani Democratici di Siracusa organizzano martedì 19 agosto alle 20:30, nella sede del Partito Democratico di Siracusa in Viale Paolo Orsi 1, una serata di arte, musica e impegno dal titolo “Note di solidarietà”.

L’iniziativa nasce per dare voce, attraverso letture, poesie e musica di numerosi giovani artisti locali, alla sofferenza che ogni giorno colpisce la popolazione di Gaza, e per trasformare rabbia e dolore in un aiuto piccolo ma concreto. La serata sarà un momento per ascoltare tanti giovani artisti emergenti e per raccogliere donazioni che saranno interamente devolute a Medici Senza Frontiere, impegnata sul campo per portare cure e sostegno a chi ha perso tutto.





“In un momento in cui le immagini e le notizie ci mostrano una sofferenza immensa, crediamo sia importante unire la comunità intorno a un gesto semplice ma concreto. – dichiara Giulia Martorano, Segretaria provinciale dei Giovani Democratici di Siracusa – Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che anche da Siracusa possiamo tendere una mano e sostenere chi lotta ogni giorno per sopravvivere”.

“La difesa dei diritti umani comincia dalla capacità di riconoscere il dolore degli altri e di non voltarsi dall’altra parte. – dice Martina Cassarino, Vicesegretaria Provinciale e delegata ai Diritti Umani dei Giovani Democratici di Siracusa – Con questa serata vogliamo affermare che l’arte e la cultura non sono solo espressione creativa, ma strumenti di resistenza pacifica contro l’indifferenza. Invitiamo tutte e tutti a partecipare per ascoltare, riflettere e trasformare la solidarietà in un gesto di aiuto concreto”