Siracusa, Notte Europea dei Musei: al “Paolo Orsi” apertura serale e in scena “Medee” del liceo Gargallo

Anche Siracusa aderisce alla Notte Europea dei Musei. Sabato 23 maggio il museo archeologico regionale Museo archeologico regionale Paolo Orsi aprirà straordinariamente le proprie porte in orario serale, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso consentito alle 22.00 e ticket speciale al costo simbolico di 1 euro.
Per l’occasione il museo ospiterà anche un momento dedicato al teatro e alla cultura classica. Dalle 19.30 alle 21.30 gli studenti del liceo Liceo Tommaso Gargallo porteranno in scena “Medee”, performance teatrale ispirata al celebre personaggio della tragedia greca.
Sul palco si alterneranno Serena Italia nel ruolo di Medea in Colchide, Michela Nicastro nei panni di Medea a Corinto, Moreno Cocola nel ruolo di Giasone, Gabriele Campo come Creonte, Francesco Alderuccio nel ruolo di Egeo, Marta Battista nei panni di Glauce e Carlotta Menta nel ruolo della nutrice di Medea.
A completare la rappresentazione sarà il coro delle donne di Corinto formato da Francesca Calafiore, Sara Cappuccio, Ludovica Di Lorenzo, Beatrice Radino e Micol Toro.
La messa in scena sarà inoltre arricchita dalle coreografie delle danzatrici Manuela Arrigo, Marta Battista, Renata Casella, Miriam Di Natale, Federica Giaquinta, Alessandra Grancagnolo, Asia Sarcià e Nicole Noemi Tarascio.
L’iniziativa unirà così archeologia, teatro e valorizzazione del talento giovanile, offrendo ai visitatori una serata speciale all’insegna della cultura e della tradizione classica nel cuore di Siracusa.
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