Siracusa, notte fonda a Potenza: il Sorrento passa 2-0

Doveva essere la prima delle undici finali, si è trasformata nell’ennesima serata amara. Il Siracusa Calcio cade contro il Sorrento Calcio (2-0) sul campo di Potenza e vede complicarsi ulteriormente un cammino già segnato dalle imminenti penalizzazioni.

Con Marco Turati squalificato e sostituito in panchina dal vice Spinelli, gli azzurri si affidano all’“usato sicuro”, ma l’approccio iniziale, pur positivo, non basta a indirizzare la gara. Dopo un buon avvio, con la punizione di Contini al 7’ che sfiora il vantaggio, il Siracusa subisce alla prima vera occasione: al 26’ Sabbatani svetta di testa su cross dalla destra e batte Farroni.

La reazione è immediata ma sterile: al 32’ Frisenna, ben servito da Contini, calcia centrale. E, puntuale, arriva la legge non scritta del calcio. Ancora Sabbatani, approfittando di un’incertezza difensiva di Capomaggio, firma il raddoppio e indirizza definitivamente il match.

Il Siracusa accusa il colpo, perde lucidità e fatica a costruire gioco, mentre il Sorrento sfiora anche il tris prima dell’intervallo, fermato solo da un intervento di Farroni.

Nella ripresa Spinelli prova a cambiare volto alla squadra con gli ingressi di Pacciardi e Simonetta, ma la sostanza non cambia. Gli azzurri si affacciano dalle parti di Del Sorbo soprattutto con Frisenna, senza però trovare precisione sotto porta. Il Sorrento gestisce, riparte e crea ancora pericoli, con Sabbatani autentico incubo per la difesa siciliana.

Nel finale spazio anche a Sbaffo e Riccardi, ma il copione non cambia: il Siracusa ci prova con generosità, senza però mai dare l’impressione di poter riaprire davvero la partita.

Al triplice fischio resta solo l’amarezza. Una sconfitta che pesa, non solo per la classifica ma anche per il momento in cui arriva. Tra campo e vicende societarie, gli azzurri si ritrovano ora a dover dare un senso a un finale di stagione sempre più in salita, con la permanenza in Serie C che appare appesa a un filo sottilissimo.