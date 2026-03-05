Siracusa, “Nove anni senza un processo”: l’appello di Alessia Giuliana nel giorno dell’anniversario della morte del padre

A nove anni dalla morte di Calogero Giuliana, la figlia Alessia torna a chiedere verità e giustizia. Lo fa con un messaggio pubblico diffuso in occasione dell’anniversario, ripercorrendo il dolore di una famiglia che, dal 4 marzo 2017, attende ancora un passaggio decisivo sul piano giudiziario.

“Da quel 4 marzo 2017, giorno della morte di mio padre, sono passati 9 lunghi anni, senza che ancora il responsabile dell’omicidio sia stato mandato a processo…”, scrive Alessia, spiegando di attendere “l’ennesima pronuncia del gip” e ribadendo di voler continuare ad avere fiducia nella giustizia.

Nel suo intervento, la giovane parla apertamente del peso emotivo che la vicenda ha avuto sulla sua vita: “I colpevoli devono pagare per il male fatto alla mia famiglia, che in una sola notte hanno distrutta la mia intera vita, causando innumerevoli danni soprattutto psicologici.”

Nelle parole di Alessia Giuliana, rappresentata nel procedimento giudiziario in atto dall’avvocato Alessandro Cotzìa, c’è una richiesta netta: che chi ha responsabilità, a qualunque titolo, venga perseguito secondo legge: “continuo ad avere fiducia nella giustizia e nella magistratura, ma soprattutto e dal profondo del mio cuore, spero che l’omicida venga punito, che i complici vengano perseguiti dalla legge e che quest’atto disonorevole non passi, né ora e né mai inosservato.”

Il messaggio si chiude con un pensiero per il padre: “Che Dio abbia in Gloria l’Anima di mio padre e che possa avere giustizia e un eterno e pacifico riposo”.