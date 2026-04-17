Siracusa, “novità” tecnologiche in aula consiliare: addio all’uso della carta

L’Aula Consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo del Senato compie un decisivo passo in avanti verso l’innovazione e la sostenibilità. Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Di Mauro, annuncia con soddisfazione il completamento dell’installazione di nuove tecnologie d’avanguardia in ogni scranno consiliare, che verranno utilizzate per la prima volta nel corso della seduta prevista per martedì 21 aprile 2026.

Grazie all’introduzione di moderni dispositivi elettronici individuali, il Consiglio Comunale di Siracusa dice definitivamente addio all’uso della carta. Ogni consigliere potrà consultare atti, emendamenti e documenti ufficiali direttamente in formato digitale. Questa svolta “paperless” non solo snellisce le procedure burocratiche, ma garantisce un notevole risparmio economico per le casse comunali e un impatto ambientale significativamente ridotto, in linea con le più recenti direttive ecologiche.

“Con questa innovazione digitale, da me fortemente voluta, Siracusa si proietta nel futuro,” ha dichiarato il Presidente Alessandro Di Mauro. “L’abolizione della carta è un atto di responsabilità verso l’ambiente e verso i cittadini, ottimizzando i costi della macchina amministrativa. Ma non ci fermiamo qui: la nostra Aula è oggi un modello di inclusione e trasparenza.”

Oltre alla digitalizzazione dei documenti, il sistema integra le già attive dirette streaming delle sedute. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’accessibilità: ogni seduta viene infatti registrata e resa successivamente disponibile con i sottotitoli, garantendo così il pieno diritto all’informazione anche alle persone con disabilità uditiva. Questi interventi rendono oggi il Consiglio Comunale di Siracusa una delle realtà più moderne e all’avanguardia nel panorama dei comuni siciliani, trasformando Palazzo del Senato in una “casa dei cittadini” tecnologica, efficiente e realmente accessibile a tutti.