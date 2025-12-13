Siracusa, nuova bomba carta nella notte: esplode ordigno davanti a un bar di via Monteforte

Un nuovo e preoccupante episodio intimidatorio scuote la città di Siracusa. Nella notte, intorno alle 3, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti a un bar di via Monteforte, provocando un forte boato che ha svegliato i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza di individuare elementi utili alle indagini e risalire ai responsabili.

A destare particolare preoccupazione è la ravvicinata successione di episodi simili, dopo un periodo di relativa tranquillità. Solo la notte precedente, infatti, era stata presa di mira la pasticceria Brancato di via Grottasanta, anch’essa oggetto di un atto intimidatorio. In quell’occasione, il sindaco di Siracusa aveva parlato di un possibile “segnale del tentativo dei clan di rialzare la testa, nonostante la costante azione di contrasto portata avanti da magistratura e forze dell’ordine”, parole che oggi appaiono quanto mai attuali.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti: si va dall’intimidazione di matrice criminale al gesto isolato, fino a possibili dinamiche personali o di ritorsione. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e comprendere se i due episodi siano collegati tra loro.