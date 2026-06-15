Siracusa, nuova illuminazione in via Panico, la soddisfazione del consigliere Nadia Garro

Esprime profonda soddisfazione Nadia Garro, capogruppo in consiglio comunale di “Ho scelto Siracusa”, per l’avvio dei lavori per l’attivazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica in via Panico, dove sorgono importanti uffici pubblici.

“L’intervento risolve una storica carenza segnalata a più riprese da residenti, utenti e lavoratori della zona – dice Nadia Garro – restituendo decoro e, soprattutto, standard di sicurezza adeguati a un’area ad altissima densità di traffico sia pedonale che veicolare. Il potenziamento dell’illuminazione in via Panico, ad opera dell’Assessorato retto da Andrea Firenze, che ringrazio per il fattivo impegno, rappresenta un traguardo fondamentale per l’incolumità pubblica”.

La consigliera comunale ricorda infatti che si tratta di una strada “frequentata ogni giorno da centinaia di cittadini che si recano in uffici pubblici di primaria importanza. Garantire visibilità e sicurezza nelle ore serali – sottolinea – era un dovere a cui non potevamo sottrarci. Questo risultato è il frutto di un ascolto attento del territorio e di un’efficace sinergia con gli uffici competenti”.

L’iniziativa politica e il monitoraggio dell’iter amministrativo portano la firma del gruppo “Ho scelto Siracusa”, movimento che esprime una linea di continuità e forte operatività sul territorio grazie alla guida e al coordinamento politico del vicesindaco Edy Bandiera. “Questo intervento – conclude Nadia Garro – conferma la bontà dell’azione amministrativa e l’efficacia della visione politica che, insieme al consigliere Matteo Melfi, condivido con Edy Bandiera. Una politica fatta di concretezza, che non si perde in proclami ma risponde con i fatti ai bisogni reali della comunità, migliorando la vivibilità e la sicurezza dei quartieri di Siracusa. Continueremo a vigilare e a proporre soluzioni per riqualificare ogni angolo della nostra città”.