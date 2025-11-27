Siracusa, nuova opposizione all’archiviazione per la morte della guardia giurata Giuliana: il Gip si riserva

Si è svolta oggi davanti al Gip del tribunale di Siracusa l’udienza fissata per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento sulla morte della guardia giurata Calogero Massimo Giuliana, ucciso il 4 marzo 2017 con un colpo d’arma da fuoco mentre era in servizio nei pressi della raffineria Esso di Augusta.

In aula era presente il Pg della Corte d’Appello di Catania, Antonio Nicastro, che ha ribadito la posizione della Procura generale: secondo l’ufficio requirente, non vi sono elementi in grado di sostenere un’accusa di omicidio e l’ipotesi più fondata resta quella del favoreggiamento personale e dell’omissione di soccorso da parte dell’unico indagato (reati in ogni caso già prescritti).

Sulla stessa linea si è mossa anche la difesa dell’indagato Vasquez, che ha chiesto al giudice di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura generale.

Di segno opposto l’intervento dell’avvocato Alessandro Cotzìa, legale della moglie e della figlia della vittima, che ha illustrato il contenuto del corposo atto di opposizione. La difesa della famiglia Giuliana ha contestato punto per punto la ricostruzione della Procura generale, sottolineando criticità, omissioni e incongruenze, ed evidenziando gli elementi che – secondo la parte offesa – indicherebbero un coinvolgimento diretto dell’indagato nell’omicidio, nella simulazione dell’auto-sparo e nei successivi tentativi di depistaggio.

Cotzìa ha chiesto l’imputazione coatta dell’indagato, da solo o in concorso con terzi allo stato ignoti. In subordine, ha domandato nuove indagini suppletive per chiarire passaggi considerati ancora oscuri. Al termine della discussione, il Gip Andrea Migneco si è riservato la decisione.

La morte di Calogero Massimo Giuliana risale al 4 marzo 2017. L’uomo, guardia giurata in servizio nella zona industriale di Augusta, fu trovato agonizzante all’interno dell’auto di servizio, colpito da un proiettile alla testa. Da allora il procedimento ha conosciuto diverse fasi, segnate da ricostruzioni contrastanti.

L’ipotesi dell’incidente – sostenuta in passato da alcuni atti investigativi – è stata progressivamente accantonata, soprattutto dopo le perizie tecniche svolte dai Ris di Messina, che hanno indicato come più probabile un colpo esploso dall’esterno dell’abitacolo.

A gennaio 2024, lo stesso Gip Migneco aveva respinto una precedente richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura generale, disponendo ulteriori indagini. In quell’occasione il giudice aveva ritenuto maggiormente credibile la pista dell’omicidio e sottolineato la necessità di chiarire il possibile movente, ipotizzando un collegamento con i furti seriali di carburante nella zona industriale, dei quali Giuliana potrebbe aver avuto conoscenza.

Il fascicolo è quindi rimasto aperto, in attesa di una valutazione definitiva.