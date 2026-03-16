Siracusa, nuova ordinanza in via Regia Corte per la sicurezza davanti alla scuola Vittorini

Il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare la circolazione nei pressi dell’VIII Istituto Comprensivo Elio Vittorini, in via Regia Corte, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a studenti, famiglie e lavoratori della scuola.

Il provvedimento nasce a seguito di una richiesta di intervento urgente trasmessa dalla Prefettura di Siracusa e della successiva relazione tecnica redatta dal personale del settore comunale competente.

L’ordinanza prevede che, dalla data di installazione della segnaletica e per tutta la durata dell’anno scolastico, siano istituiti in via Regia Corte: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati

Le limitazioni saranno in vigore dal lunedì al venerdì, con esclusione di sabato e domenica, nei seguenti orari: dalle 7:45 alle 8:30 e dalle 13:30 alle 14:30. L’obiettivo dell’ordinanza è ridurre il traffico negli orari di ingresso e uscita da scuola, migliorando la sicurezza nella zona frequentata quotidianamente da studenti e famiglie.