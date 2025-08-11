Siracusa, nuova rotatoria sperimentale in viale Santa Panagia: via il semaforo, traffico più scorrevole

L’Assessore alla Mobilità di Siracusa, Enzo Pantano, annuncia il completamento di un nuovo intervento volto a ridurre le criticità del traffico nella zona nord della città.

Mercoledì 13 saranno infatti ultimati i lavori per la realizzazione di una rotatoria sperimentale in viale Santa Panagia, all’incrocio con via Ungheria e via Calatabiano. La nuova configurazione sostituisce il precedente sistema semaforico, con l’obiettivo di rendere più fluida la viabilità in un nodo strategico della zona nord della città.





“Dal superamento del semaforo che regolava quest’area – spiega l’assessore Pantano – ci aspettiamo un miglioramento sensibile dei flussi di traffico e una riduzione dei tempi di percorrenza, soprattutto nelle ore di punta“.

L’assessore rivolge un ringraziamento al Consiglio comunale per l’attenzione dimostrata al tema della Mobilità cittadina, ricordando che l’intervento rientra in una strategia più ampia promossa dal Sindaco Francesco Italia, che ha chiesto di concentrare energie e risorse per costruire un sistema sempre più integrato e capace di valorizzare l’intermodalità.

“Questo è un segnale di attenzione alle esigenze di chi si sposta quotidianamente“, conclude Pantano