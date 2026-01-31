Siracusa, nuova seduta dedicata alle interrogazioni: tre riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti in città

Si aprirà con una seduta dedicata al question time l’attività di febbraio del consiglio comunale, convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per lunedì 2 alle 10.

Quattordici interrogazioni in tutto, le prime tre delle quali riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti in città dopo la cessione del ramo d’azienda dalla Tekra alla Ris.Am. Nello specifico, Salvatore La Runa di Forza Italia chiede se il Comune sia stato informato del passaggio e con quali atti abbia reagito; Paolo Cavallaro e Paolo Romano di Fratelli d’Italia interrogano l’Amministrazione se ci saranno modifiche nel servizio e se sia tenuta in considerazione l’eventualità di una “risoluzione del contratto in essere”; il Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco) sulle garanzie occupazionali e sulla solidità del nuovo gestore.

Si concentrano sul nuovo mercato del contadino di largo Ettore Di Giovanni altre 2 interrogazioni, una del Pd e una di Leandro Marino di Forza Italia. Nel primo caso l’attenzione è rivolta a quanto accaduto nella giornata sperimentale del 15 gennaio mentre la seconda si occupa dell’iter che ha portato alla sua realizzazione.

Il gruppo del Pd firma anche 6 delle altre 9 interrogazioni presentate e riguardano: le condizioni delle persone senza dimora in città; i risultati della promozione on-line del percorso turistico-culturale dal Parco archeologico Neapolis a Pantalica; l’incremento delle ore di lavoro del personale comunale part-time; l’erosione della costa; i parcheggi scambiatori; la manutenzione e la sorveglianza del parco giochi inclusivo recentemente inaugurato ai villini di corso Umberto.

Altre due interrogazioni sono state presentate dal gruppo di FdI: una per sollecitare interventi sul manto stradale di viale dei Lidi; l’altra sull’avviso di conguaglio della Tari 2025, riscosso attraverso il sistema PagoPa ma senza l’utilizzo dell’F24 che consente anche la compensazione di eventuali crediti.

Infine, è a firma di Daniela Rabbito un quesito sulla mancata rimozione dei manifesti pubblicitari il cui periodo di affissione è scaduto.