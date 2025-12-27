Siracusa, nuova segnaletica sulle strade e messa in quota dei pozzetti: aggiudicati i lavori

Il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa ha ufficializzato l’affidamento dei lavori per il rifacimento della segnaletica, la sistemazione dei marciapiedi e la messa in quota dei pozzetti in diverse zone del territorio cittadino.

La decisione di intervenire nasce da un’attenta analisi dello stato delle arterie cittadine. Secondo quanto riportato nel documento la pavimentazione delle strade presenta livelli di usura che variano da “lieve” a “grave”, una condizione che non solo causa disagi al traffico veicolare e pedonale, ma rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. L’amministrazione ha dunque ravvisato l’urgenza di intervenire per garantire marciapiedi transitabili e strae prive strade rischi per cittadini e mezzi.

Oltre al manto stradale, l’intervento si concentrerà sulla segnaletica orizzontale e verticale. Nonostante precedenti lavori, il patrimonio stradale richiede un ammodernamento costante, specialmente nel centro urbano, nelle località balneari e nella frazione di Cassibile. Un capitolo di spesa specifico è stato inoltre riservato all’installazione di cartellonistica per i siti di interesse e servizi nella zona di Fontane Bianche.

I lavori sono stati affidati tramite procedura diretta alla società Erika Costruzioni, con sede a Solarino, che ha presentato un ribasso del 7,00% sull’importo a base d’asta, per un valore complessivo del progetto di 99.569 euro.