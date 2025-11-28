Siracusa, nuova stazione marittima: si parte dalla riqualificazione dell’esistente, poi concorso di idee

Questa mattina, nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto per la nuova stazione marittima del porto di Siracusa.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono stati il sindaco, Francesco Italia, e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina.

Il progetto prevede una prima fase di riqualificazione dell’edificio esistente sul molo Sant’Antonio, cui seguirà un concorso di idee articolato in due step. Nella prima fase saranno selezionate le cinque migliori proposte progettuali, tra le quali verrà individuato il progetto vincitore. Il concorso sarà aperto a tutti coloro che presenteranno la documentazione richiesta dal bando. L’investimento complessivo previsto è di circa 9 milioni di euro.

Alla conferenza erano presenti anche i partner istituzionali coinvolti nel percorso progettuale: la Capitaneria di Porto, la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della provincia di Siracusa.