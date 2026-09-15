Siracusa, nuove deleghe nella Giunta Italia. Zappulla passa alla Cultura e al Turismo

SiracusaNews TV

Video · L'intervista

Cambiano le deleghe all’interno della Giunta guidata dal sindaco Francesco Italia. Marco Zappulla assume la guida degli assessorati alla Cultura e al Turismo, incarico che ha esordito ufficialmente ricoprendo oggi durante la conferenza stampa dell’Ortigia Film Festival.

“È il primo giorno con queste deleghe, importanti e strategiche per la nostra città – ha dichiarato Zappulla –. Ringrazio il sindaco e il mio partito per la rinnovata fiducia. Siracusa non deve inventarsi alcuna vocazione culturale, perché la possiede già grazie al suo straordinario patrimonio storico e artistico”

L’ex assessore ai Servizi sociali ha spiegato di voler trasferire nel nuovo incarico il metodo di lavoro maturato negli anni precedenti. “Porterò il mio approccio basato sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione. Mi piace immaginare una cultura partecipata, vissuta e condivisa dalla comunità”

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Zappulla ha già avviato una prima fase di incontri e sopralluoghi nei siti culturali cittadini. “Ho iniziato subito a visitare i nostri luoghi della cultura e nei prossimi giorni incontrerò dirigenti, funzionari e uffici. Già dalla prossima settimana contiamo di presentare le prime novità”

Al centro della sua visione c’è il rapporto tra patrimonio culturale e comunità locale. “La nostra città è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ma credo che la cultura debba essere vissuta innanzitutto dai siracusani. Penso ai giovani, agli studenti, agli anziani, a tutta la comunità che deve poter respirare e vivere la cultura ogni giorno”

L’obiettivo indicato dal nuovo assessore guarda oltre il numero di eventi o i dati dei flussi turistici. “Vorrei che la cultura fosse viva, accessibile e partecipata. Il successo non può essere misurato soltanto dai numeri, ma anche dalla capacità della cultura e del turismo di generare benessere sociale e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”