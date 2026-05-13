Siracusa, nuove manovre salvavita per gli animatori del campo estivo: concluso il corso BLS

Continua passo dopo passo il progetto formativo all’insegna della diffusione di manovre salvavita di rianimazione cardio polmonare attraverso il Progetto BLS – Basic life support promosso da AssoFormatori con l’associazione Ambiente e Salute Odv – Ets di Siracusa.

Stavolta ospiti ancora una volta della struttura ASD Aqua Vitae Sporting Club di Siracusa, struttura sportiva e ricreativa già Cardio Protetta da diversi anni grazie anche alla presenza di un defibrillatore e operatori Blsd, sempre disponibile e accessibile a tutti i fruitori del centro in caso di necessità. Il corso rivolto al gruppo di animazione che gestirà il campo estivo “AnimaMente” è stato organizzato grazie alla volontà di Samuel Barbagallo e Fatima Palazzolo.

Al Corso BLS hanno partecipato sedici animatori. L’attività Formativa è stata curata dal Formatore Nazionale Giuseppe Laurettini e dall’Istruttore Simone Giuca coaudivati dall’Assistente Istruttore Ugo Alì. I corsisti, hanno imparato le tecniche di BLS – Basic Life Support secondo raccomandazioni Internazionali “Ilcor”, facendosi promotori anch’essi di diffondere la cultura del primo soccorso.

In particolare hanno imparato ad attivare la “catena della sopravvivenza”, a gestire e fronteggiare un’emergenza attraverso il riconoscimento di un arresto cardiaco, allertare il servizio medico d’emergenza con la chiamata al numero unico Nazionale “112” e a praticare una RCP- rianimazione cardio polmonare, a gestire una sindrome da sommersione.

È stato affrontato anche l’argomento riguardante la posizione laterale di sicurezza, il soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra salvavita di Heimlich. In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini didattici ad alta tecnologia. E tutti i partecipanti hanno ricevuto il brevetto internazionale.

“Un altro anno ricco di attività formative nel territorio – dice Giuseppe Laurettini – in fase di completamento il Progetto Comunale di Democrazia Partecipata “Belvedere nel Cuore”, che ha già visto l’installazione di quattro Defibrillatori c/o il Panificio Carbè in Piazza Bonanno, Farmacia Di Luca in via Indipendenza, Circoscrizione di Quartiere – Biblioteca e Polizia Municipale in Piazza Eurialo, Associazione Ambiente e Salute ODV – VAB e la formazione di oltre cento operatori BLSD fra i commercianti e cento operatori BLS “First Responders di Comunità”. Pronti a fare la differenza in caso di necessità.”