Siracusa, nuove rotatorie di Scala Greca, la proposta di Bonafede diventa realtà: “frutto di un lavoro durato due anni”

La proposta era sul tavolo da oltre due anni, tra note protocollate, sopralluoghi tecnici e solleciti ripetuti. Adesso è diventata realtà. Con una deliberazione di Giunta del 17 dicembre 2025, il Comune di Siracusa ha approvato il progetto per la realizzazione, in via sperimentale, di nuove rotatorie su viale Scala Greca, uno degli assi viari più trafficati della zona nord della città.

L’intervento interesserà in particolare gli incroci con via Lentini, via Noto e via Avola e si inserisce in un più ampio piano di manutenzione straordinaria e riorganizzazione della segnaletica stradale, che prevede anche la dismissione di alcuni impianti semaforici ritenuti critici per la fluidità e la sicurezza della circolazione.

A rivendicare il percorso che ha portato all’approvazione del progetto è il consigliere comunale Sergio Bonafede, che in una nota sottolinea come l’iniziativa nasca da una sua prima richiesta formale protocollata il 4 ottobre 2023, seguita da ulteriori solleciti scritti nel gennaio e nell’ottobre del 2024, oltre a numerosi confronti diretti con l’assessorato alla Mobilità e con i dirigenti comunali succedutisi nel tempo.

“Dopo un lungo e articolato percorso durato oltre due anni – dice Bonafede -, l’Amministrazione comunale di Siracusa ha finalmente approvato, con deliberazione di Giunta, il progetto per la realizzazione in via sperimentale di due rotatorie su Viale Scala Greca, in corrispondenza degli incroci con via Lentini, via Noto e via Avola.”

Secondo Bonafede, la realizzazione delle rotatorie rappresenta una risposta concreta a criticità ormai strutturali: congestione del traffico nelle ore di punta, tempi di attesa elevati e un aumento del rischio di incidenti. Le rotatorie a raso, rispetto ai semafori, sono considerate una soluzione più efficace per garantire continuità di marcia, ridurre le code e contribuire anche a una diminuzione dell’inquinamento atmosferico.

“Nel corso di questi due anni – prosegue il consigliere comunale – sono stati effettuati diversi sopralluoghi tecnici, ai quali ho preso parte personalmente, finalizzati a verificare la fattibilità dell’opera. Tali approfondimenti hanno portato prima alla redazione del computo metrico estimativo e successivamente alla progettazione, culminata con la determina dirigenziale e l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale.”

La fase iniziale sarà sperimentale: i lavori, il cui avvio è previsto nei prossimi giorni, serviranno a testare sul campo l’efficacia della nuova configurazione viaria, con l’obiettivo di arrivare, in caso di esito positivo, a una realizzazione definitiva delle rotatorie.

L’intervento su viale Scala Greca si affianca ad altre opere analoghe già previste dal Settore Mobilità e Trasporti. È prevista infatti la realizzazione di una rotatoria a raso anche in Largo Delia, all’intersezione tra viale Santa Panagia, via Calatabiano e via Ungheria.

“Desidero esprimere un ringraziamento al sindaco Francesco Italia – conclude Bonafede – per aver accolto, seppur dopo un lungo iter burocratico, una proposta che ho portato avanti con determinazione, nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Questo risultato dimostra come la perseveranza, il confronto e l’attenzione alle reali esigenze del territorio possano tradursi in opere concrete e utili per la collettività.”