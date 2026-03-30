Siracusa, nuove telecamere in città. Scimonelli: “Bene la videosorveglianza, ma servono risposte chiare su costi e gestione dei dati”

L’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana finisce al centro del dibattito in Consiglio comunale. A sollevare dubbi e chiedere chiarimenti è Ivan Scimonelli, capogruppo di Insieme, che ha presentato un’interrogazione sul nuovo piano di installazione delle telecamere in città. Il tema non è tanto l’utilità dello strumento, quanto la necessità di comprendere in modo trasparente modalità e finalità del progetto.

Il consigliere lamenta una risposta ritenuta parziale da parte degli uffici, con il Rup che non ha riferito in particolare sulle aree di corso Umberto, di Ortigia e di altre zone urbane e per questo ha chiesto un’integrazione alla replica. Scimonelli ha precisato di non essere contrario al potenziamento della rete di telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne, il nodo, però, resta la gestione complessiva del sistema: “Bisogna capire chi lo gestirà, dove sarà collocata la control room, quale sia stato il costo dell’intervento e soprattutto chi sarà il responsabile del trattamento dei dati personali”.

Un aspetto, quest’ultimo, particolarmente delicato alla luce delle normative sulla privacy: “Mi hanno invitato ad andare negli uffici durante la settimana per riguardare insieme il piano, ma ritengo comunque necessario che l’amministrazione chiarisca pubblicamente l’installazione di queste nuove telecamere su tutto il territorio urbano”.