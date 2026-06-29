Siracusa, nuove telecamere mobili contro l’abbandono dei rifiuti: subito 4 denunciati

“Chi continua ad abbandonare rifiuti pensando di restare impunito dovrà fare i conti con una Polizia municipale sempre più attrezzata e con tecnologie in grado di documentare gli illeciti e individuare i responsabili. I primi risultati ottenuti con le nuove telecamere mobili dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta”. Così l’assessore, Sergio Imbrò, commenta l’entrata in funzione delle tre nuove e-killer mobili di ultima generazione, recentemente acquisite dal Comando.

​L’innovazione tecnologica introdotta all’interno della Municipale, unita al costante impegno ed alla presenza degli agenti sul territorio, continua a produrre risultati concreti, migliorando l’efficacia dei controlli e contribuendo alla tutela del decoro urbano. ​L’immediato impiego dei nuovi dispositivi da parte della sezione Videosorveglianza, nelle aree urbane maggiormente interessate dal fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, comprese alcune zone balneari, ha già consentito di ottenere importanti risultati. L’attività svolta congiuntamente con la sezione Ambientale della Municipale ha infatti permesso, nel solo ultimo fine settimana, di avviare quattro procedimenti penali nei confronti di altrettanti responsabili sorpresi ad abbandonare rifiuti sul suolo pubblico. Le immagini registrate dalle telecamere hanno consentito di identificare gli autori degli illeciti e procedere nei loro confronti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

“Abbiamo scelto di investire in strumenti innovativi che affiancano e valorizzano il lavoro degli agenti – aggiunge l’assessore Imbrò – Le e-killer consentono di seguire gli spostamenti del fenomeno e di intervenire con rapidità nei punti più critici. È un’azione di contrasto che proseguirà con determinazione perché il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano è un interesse di tutta la comunità”.

​Le nuove telecamere mobili rappresentano uno strumento particolarmente efficace perché possono essere continuamente spostate. La strategia operativa adottata dal Comando prevede infatti una costante ricollocazione dei dispositivi nelle aree dove il fenomeno si manifesta o tende a concentrarsi, così da garantire un controllo dinamico e mirato del territorio e rendere sempre più difficile eludere i controlli.

“I risultati ottenuti in pochi giorni – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – dimostrano che la combinazione tra tecnologia e professionalità della Polizia Municipale produce effetti concreti. Ringrazio gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente e rivolgo un appello ai cittadini affinché collaborino nella tutela del bene comune, adottando comportamenti rispettosi dell’ambiente e segnalando eventuali episodi di inciviltà”.