Siracusa, nuovi agenti a Cavadonna. Il sindaco Italia: “bene ma è solo un primo passo”

Attualità · la dichiarazione

“La scelta di aumentare gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio a Cavadonna è una buona notizia”. Dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

“Una scelta – spiega – che in questi mesi abbiamo più volte sollecitato per mettere un argine allo stato di costante tensione e di malessere che in carcere ha effetti devastanti per la sicurezza delle persone e la funzione stessa dell’istituzione. Come in questo caso, la politica nazionale e regionale deve tenere un faro acceso sul sistema penitenziario per interventi ancora più strutturali e radicali e nuove leggi, se non si vuole arrivare al collasso. Assieme alla Prefettura e al Garante dei diritti delle persone detenute, così come fatto in tutte queste settimane, terremo l’attenzione sempre alta su Cavadonna affinché tutto non si esaurisca in un solo provvedimento sul personale”, conclude il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.