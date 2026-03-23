Siracusa, nuovo accordo territoriale sui nuovi affitti a canone concordato: più tutele per gli inquilini e vantaggi fiscali per i proprietari

Affittare casa a Siracusa e in provincia con il canone concordato cambia volto. Il nuovo Accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dai sindacati degli inquilini ridisegna infatti le regole del mercato delle locazioni agevolate e punta a un obiettivo preciso: rendere più sostenibile l’accesso all’abitazione per chi cerca casa e, allo stesso tempo, offrire ai proprietari un quadro più chiaro e fiscalmente conveniente.

Non si tratta di un’intesa limitata al capoluogo, ma di un accordo che vale per tutto il territorio del Libero Consorzio comunale di Siracusa. Questo significa che le regole non riguardano soltanto Siracusa città, ma anche in tutti gli altri comuni della provincia, con parametri differenziati in base al valore del mercato locale e alla tensione abitativa dei diversi centri.

Il nuovo assetto disciplina tre grandi tipologie di contratto. La prima è quella dei contratti agevolati cosiddetti 3 + 2, che restano il modello più diffuso per le famiglie e per chi cerca una sistemazione stabile. Hanno una durata minima di tre anni, con rinnovo automatico di altri due, e sono quelli che permettono di accedere ai benefici fiscali più rilevanti, come la cedolare secca al 10 per cento e le riduzioni sull’Imu.

Accanto a questi ci sono i contratti transitori, pensati per chi ha bisogno di una casa solo per un periodo limitato, da uno a diciotto mesi. In questo caso, però, non basta indicare genericamente una durata breve: la transitorietà deve essere motivata e documentata, sia da parte del proprietario sia da parte dell’inquilino. Può trattarsi, per esempio, di esigenze di lavoro temporanee, del rientro dall’estero, di motivi di studio o della necessità del locatore di riutilizzare l’immobile entro un certo termine.

La terza formula è quella dei contratti per studenti universitari, costruita su misura per chi frequenta corsi di laurea nei comuni sede di università o in quelli vicini. La durata è più flessibile, da sei mesi a tre anni, e viene prevista anche la possibilità di subentro da parte di altri studenti in caso di recesso di uno dei firmatari.

Il cuore dell’accordo è però il sistema con cui si determina il canone. Non è più lasciato interamente alla libera contrattazione, ma viene ancorato a valori al metro quadrato fissati per ciascuna zona. A Siracusa città il territorio è stato suddiviso in aree omogenee. Le zone centrali e di maggior pregio hanno valori più alti, le zone semicentrali si collocano in una fascia intermedia, mentre per il resto della città i canoni risultano più contenuti. C’è poi una zona periferica e costiera, che comprende località come Cassibile, Fontane Bianche, Isola e Belvedere, dove il valore massimo può arrivare a livelli superiori rispetto ad altre aree urbane.

Anche gli altri comuni della provincia hanno una propria classificazione, con una zona unica omogenea e valori che variano sensibilmente. Ad Augusta, ad esempio, il tetto massimo è diverso rispetto a Noto, e ancora diverso rispetto ai centri minori dell’entroterra, dove il mercato immobiliare ha dinamiche differenti.

A incidere sul prezzo, però, non è solo la posizione geografica. L’accordo tiene conto anche della qualità dell’immobile. Se un appartamento è completamente arredato e dotato di mobili efficienti, il canone può aumentare in modo significativo. Se invece l’arredamento è solo parziale, l’incremento è più contenuto. Ancora più rilevante è il tema dell’efficienza energetica. Gli immobili di più recente costruzione o quelli in classe energetica elevata vengono di fatto premiati, perché possono essere equiparati ai valori delle zone più pregiate anche se si trovano in quartieri diversi.

Pesano anche altri elementi migliorativi, come la presenza dell’ascensore, del riscaldamento, del posto auto, della videosorveglianza, dell’impianto fotovoltaico o della porta blindata. Al contrario, sono previste riduzioni per alcune situazioni specifiche, come gli immobili molto grandi o quelli appartenenti a categorie catastali popolari, per i quali il canone massimo viene calmierato ulteriormente.

Un passaggio decisivo, per chi vuole davvero usufruire delle agevolazioni fiscali, è quello dell’attestazione di rispondenza. In pratica, il contratto deve essere certificato da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, oppure con attestazione bilaterale, per dimostrare che il canone è stato calcolato correttamente secondo i parametri previsti. È un elemento tecnico, ma fondamentale, perché senza questa attestazione il rischio è quello di perdere i benefici fiscali che rendono conveniente scegliere il canone concordato.

L’accordo introduce anche uno strumento importante per prevenire i contenziosi. In caso di disaccordi sull’interpretazione del contratto, sul calcolo del canone o sulla ripartizione di spese e oneri accessori, le parti possono rivolgersi a una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. L’idea è semplice: provare a risolvere le controversie in modo rapido e condiviso, senza dover finire subito in tribunale.

Nel complesso, il nuovo Accordo territoriale prova a rendere il mercato degli affitti più trasparente e meno conflittuale. Per i proprietari significa poter contare su una fiscalità più favorevole e su regole più certe. Per gli inquilini vuol dire avere canoni più equi e meglio parametrati alla qualità reale degli immobili. Per il territorio, infine, può essere anche uno stimolo al recupero del patrimonio edilizio e all’ammodernamento delle abitazioni, grazie agli incentivi collegati all’efficienza energetica e al miglioramento complessivo degli alloggi.