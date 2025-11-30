Ultime news

Siracusa, nuovo androne di Palazzo Vermexio: lunedì 1 dicembre l’inaugrazione

Sarà inaugurato domani (1 dicembre) l’androne di Palazzo Vermexio recentemente restaurato. La cerimonia si terrà alle 10,30 e vi parteciperanno il sindaco, Francesco Italia, e le autorità locali.

L’androne è stato sottoposto a un mix di interventi di riqualificazione, tra cui la sostituzione del pavimento, che lo rendono coerente con il contesto architettonico in cui è inserito il Palazzo.


