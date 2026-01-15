Ultime news

Siracusa, nuovo atto intimidatorio contro i Borderi, ordigno distrugge locale alla Marina: “abbiamo paura”

Solo pochi giorni fa, un incendio doloso ha devastato il magazzino esterno sempre del caseificio Borderi, storica attività nel cuore del mercato di Ortigia

Ancora paura per i noti imprenditori siracusani titolari del caseificio Borderi. Nella notte appena trascorsa, intorno all’1, un ordigno è stato fatto esplodere davanti a un locale in fase di ristrutturazione nella zona della Marina, a Siracusa, dove erano in corso i lavori per l’apertura prevista per il prossimo marzo. Secondo quanto appreso, l’esplosione ha distrutto buona parte del locale, provocando danni ingenti e destando forte preoccupazione nella comunità e tra i residenti. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri della compagnia di Ortigia, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per raccogliere elementi utili a identificare gli autori del gesto.

incendio borderi

Siracusa, incendio nella notte in un magazzino al mercato di Ortigia: è doloso

Polizia di Stato

È l’ultimo di una serie di episodi inquietanti che hanno colpito attività commerciali e imprenditori a Siracusa. Solo pochi giorni fa, un incendio doloso ha devastato il magazzino esterno sempre del caseificio Borderi, storica attività nel cuore del mercato di Ortigia. Secondo i primi accertamenti, in quel caso le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo che versa liquido infiammabile e dà fuoco a strutture in legno, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme.

Siracusa, l’incendio al mercato di Ortigia. I Borderi: “abbiamo l’amaro in bocca, perché è accaduto questo?”

L’intervista

Il recente episodio si somma ad altri atti violenti registrati nel siracusano, compresa l’esplosione di una bomba carta davanti a una pasticceria di via Grottasanta nel dicembre scorso, che aveva alimentato il clima di allarme sicurezza nella città.

A commentare l’accaduto sono gli stessi titolari del locale colpito, Nazarena Borderi e Gaetano Gangemi: “È una catastrofe questa. Chi è? Cosa vuole? Abbiamo paura… per i nostri figli.” Le parole, cariche di sgomento e apprensione, riflettono il timore crescente per atti che sembrano voler mandare messaggi inquietanti e intimidatori.

Esclusivo, il video di chi ha appiccato il fuoco al locale dei Borderi

Mercato di Ortigia

Al momento le motivazioni degli attentati non sono state ancora accertate, ma resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine, che proseguono le indagini per fare luce sulla matrice di questi atti e individuare i responsabili.


