Siracusa, nuovo ingresso dalla SS124 a viale Epipoli: il Consiglio dice sì all’unanimità

Politica · 23 voti favorevoli

Ventitré voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione sul possibile nuovo collegamento tra la Statale 124 e viale Epipoli, mettendo formalmente nell’agenda dell’amministrazione l’ipotesi di un nuovo ingresso alla città.

In Aula erano arrivate inizialmente due proposte: quella dei consiglieri di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e Paolo Romano, dedicata alle linee di indirizzo progettuali, e quella della consigliera di Forza Italia Alessandra Barbone, incentrata sulla sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento, sullo stato della convenzione con Anas e sulla quantificazione degli oneri necessari. Durante la seduta i due documenti sono stati unificati e sottoposti a un’unica votazione.

L’obiettivo è verificare la possibilità di realizzare una nuova arteria capace di collegare direttamente la SS124 con viale Epipoli. Un’infrastruttura che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbe una duplice funzione: alleggerire parte del traffico sugli attuali accessi alla città e creare un collegamento più funzionale anche con il futuro nuovo ospedale.

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Il voto, tuttavia, non equivale ancora all’approvazione di un progetto né tantomeno al finanziamento dell’opera. Si apre adesso la fase degli approfondimenti tecnici, economici e amministrativi: dovranno essere definiti il possibile tracciato, la fattibilità dell’intervento, i costi, le competenze dei diversi enti e le eventuali fonti di finanziamento.

“L’approvazione all’unanimità rappresenta un segnale importante e testimonia come, di fronte a opere strategiche per il futuro di Siracusa, sia possibile trovare una convergenza ampia nell’interesse della comunità”, commenta il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Romano.

“Adesso è fondamentale – prosegue – che questo indirizzo politico-amministrativo possa tradursi in un progetto concreto e, soprattutto, in un’opera realizzata. Una visione strategica della mobilità non può rimanere soltanto sulla carta: deve trasformarsi in infrastrutture capaci di incidere realmente sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo della città”.

Soddisfazione anche da Forza Italia. “L’unanimità con cui l’Aula ha votato questa mozione dimostra che sui temi strategici per il futuro di Siracusa è possibile costruire una convergenza ampia e responsabile – afferma Alessandra Barbone –. Ora è fondamentale che l’amministrazione avvii con tempestività gli approfondimenti previsti, coinvolgendo gli enti competenti, così che l’impegno assunto si traduca in atti concreti”.

FdI e Forza Italia annunciano quindi che continueranno a seguire l’iter dell’infrastruttura. Il primo risultato politico è arrivato con un voto senza divisioni tra maggioranza e opposizione. Adesso la partita si sposta fuori dall’Aula: trasformare l’ipotesi di una nuova porta d’ingresso a Siracusa in un progetto tecnicamente ed economicamente sostenibile.