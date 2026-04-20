Siracusa, nuovo ospedale, Italia: “momento decisivo, ora si proceda con rapidità”

“Il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta non solo un passaggio formale, ma un momento decisivo per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa”. Sono le parole con cui il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commenta la notizia arrivata oggi dal MEF, che ha autorizzato la nuova dotazione finanziaria, sbloccando uno dei passaggi più attesi per l’avvio dell’opera.

“Dopo anni di attese e complessità amministrative, possiamo finalmente contare su una copertura finanziaria completa. Si tratta di un risultato importante, frutto della collaborazione tra istituzioni, a partire dalla Regione Siciliana guidata dal presidente Renato Schifani, per finire con l’attuale Governo nazionale” afferma ancora il primo cittadino, il quale auspica che adesso si proceda con “rapidità verso la fase operativa e la gara d’appalto, per consegnare ai cittadini una struttura moderna ed efficiente perché Siracusa non può più permettersi rallentamenti. Non possiamo né dobbiamo dimenticare tutte le famiglie ancora oggi costrette a recarsi altrove per garantire cure adeguate ai propri cari e quanto ci ha insegnato e lasciato in eredità la pandemia, a partire dall’importanza di avere una struttura idonea alla medicina moderna e alle sfide che questa continua ad affrontare giornalmente” conclude.