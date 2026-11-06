Siracusa, nuovo ospedale: Schifani annuncia la gara entro metà dicembre. Cantiere nel 2027

Attualità · L'annuncio

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La gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa sarà pubblicata entro la prima metà di dicembre. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, durante l’assemblea per i cento anni di Confindustria Siracusa, in corso al Teatro Comunale di Ortigia. Un nuovo cronoprogramma per un’opera attesa da decenni, con la prospettiva di vedere partire i lavori già nei primi mesi del 2027.

Schifani ha confermato che si è ormai prossimi alla pubblicazione del bando, ricordando di aver seguito personalmente il progetto fin dall’inizio del proprio mandato, anche attraverso i poteri conferiti al commissario straordinario Guido Monteforte Specchi.

La scadenza indicata dal governatore aggiorna quella precedentemente prospettata dal commissario, che nei mesi scorsi aveva ipotizzato la pubblicazione della gara entro novembre. A fare il punto sugli ultimi adempimenti è stato lo stesso commissario, che a margine dell’evento ha riferito di aver concluso le procedure di esproprio delle aree interessate dalla costruzione del nuovo complesso ospedaliero.

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Resta da completare la documentazione relativa agli accertamenti preliminari sul terreno. Su questo fronte, il commissario ha spiegato di lavorare in stretta sinergia con la Soprintendenza di Siracusa, guidata da Antonino Lutri, per definire gli adempimenti di competenza dell’ente, con particolare riferimento alle verifiche archeologiche. Tra le attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera rientrano anche gli accertamenti e gli eventuali interventi di bonifica da ordigni bellici.

Il percorso amministrativo si avvicina dunque a un passaggio decisivo. La pubblicazione della gara consentirà di avviare la procedura per individuare l’impresa che dovrà realizzare il nuovo ospedale, il cui investimento complessivo supera i 400 milioni di euro.

Quanto ai tempi di apertura del cantiere, l’ipotesi è quella dei primi quattro o cinque mesi del 2027. Una prospettiva che resta tuttavia subordinata al completamento della procedura di affidamento e all’assenza di eventuali ricorsi successivi all’aggiudicazione, che potrebbero incidere sul calendario dei lavori.

Il prossimo appuntamento sarà quindi la pubblicazione del bando, attesa entro il 15 dicembre. Da quel momento si potrà valutare con maggiore precisione il percorso verso l’avvio effettivo della costruzione del nuovo ospedale di Siracusa (ricorsi permettendo).