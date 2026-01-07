Siracusa, nuovo Piano della sosta. Ortigia Cittadinanza Resistente: “un regalo di Natale avvelenato”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del portavoce del comitato Siracusa Cittadinanza Resistente, Davide Biondini, dopo che la riunione pubblica svoltasi lunedì, promossa da diversi comitati cittadini e partecipata dai residenti di vari quartieri, ha fatto emergere un giudizio durissimo e unanime sul nuovo Piano della Sosta, approvato in linea tecnica dal Settore Mobilità e Trasporti il 23 dicembre 2025.

“Come un vero e proprio regalo di Natale avvelenato calato dall’alto. Il Piano prende avvio da una rappresentazione falsata della realtà della sosta a Ortigia e si estende poi, in modo confuso e arbitrario, all’intera città. I dati utilizzati per stimare la domanda di sosta risultano errati, non verificabili e privi di trasparenza, mentre viene completamente ignorata la sproporzione abnorme tra il numero di pass già rilasciati e gli stalli realmente disponibili, più volte denunciata dai residenti. Le stesse distorsioni si trasferiscono nella zona Umbertina, prevista interamente a pagamento h24, compresa la sosta dei residenti, con pass a costi crescenti per nucleo familiare e chiusura dell’accesso dalle 17, salvo residenti e autorizzati. A ciò si aggiunge l’istituzione di una Zona di Sosta B, anch’essa a pagamento H24, che sposta il problema verso i quartieri limitrofi senza risolverlo. La Zona di Sosta A, infine, estende la sosta a pagamento a vaste aree cittadine (Santa Panagia, Borgata, Gelone e altri quartieri) senza alcuna valutazione reale dell’impatto sulla vita quotidiana dei residenti. Comune a Ortigia, zona Umbertina e Zona B è un elemento inaccettabile: ai cittadini viene chiesto di pagare un abbonamento per un pass/sosta che non garantisce alcuna reale possibilità di parcheggio, con costi che dal secondo veicolo in poi sono parametrati all’ISEE, trasformando di fatto la residenza in un onere economico senza contropartita che nelle altre zone della città non è previsto. Ciò comporta una discriminazione territoriale del diritto di residenza tra i cittadini che si trovano in posizioni giuridiche uguali”.

Il Piano adotta un’impostazione esclusivamente punitiva nei confronti dell’uso dell’auto privata, facendo affidamento su un trasporto pubblico inadeguato, lento e poco capillare, richiamando in modo strumentale presunte “città benchmark” che nulla hanno a che vedere con la realtà siracusana. Gravissime le criticità procedurali: un Piano della Sosta presentato come “attuativo” di un PUMS non ancora approvato, che aggira la partecipazione dei cittadini e stravolge le logiche di equilibrio tra misure restrittive e compensative (“push & pull”) imposte dal DM 397/2017. Resta infine senza risposta una domanda fondamentale: dove dovrebbero parcheggiare le oltre 1.500 auto di turisti e visitatori che, dopo le 17, verrebbero di fatto espulse da Ortigia e dalla zona Umbertina, soprattutto nei periodi di massimo afflusso turistico? Nei parcheggi già oggi insufficienti del Molo Sant’Antonio o di via Elorina? Per queste ragioni, i comitati e i cittadini annunciano che si attiveranno in tutte le sedi istituzionali, amministrative e giurisdizionali per impedire l’attuazione di un Piano miope, discriminatorio e lesivo dei diritti di chi vive a Siracusa. Questo non è un piano per la mobilità. È un piano contro la mobilità dei cittadini”.