Siracusa, nuovo Piano di alienazione e valorizzazione: ancora in vendita biblioteca ed ex ospedale 5 piaghe

La Giunta comunale di Siracusa aggiorna ancora una volta la mappa dei propri immobili “non strumentali” e vara il nuovo Piano di alienazione e valorizzazione per il triennio 2026–2027–2028. È l’ennesimo tassello di un processo rinnovato ogni anno, tra aste pubbliche, polemiche sui “gioielli di Ortigia” e tentativi di far rendere un patrimonio spesso sottoutilizzato.

Sul fronte delle alienazioni, nell’allegato A compaiono immobili in gran parte non utilizzati, tra cui il basso adiacente la Biblioteca comunale in via dei Santi Coronati 45, i locali della Biblioteca di via dei Santi Coronati 46, oggi usati come uffici comunali, l’ex Ospedale e Monastero delle Cinque Piaghe in via delle Vergini 8, esclusa la Galleria Montevergini, il terreno dell’ex Batteria Lido Armenia in trav. Calderini.

Sul fronte della valorizzazione, l’Allegato C elenca 35 beni: dai grandi contenitori culturali agli impianti sportivi, passando per parchi e ville. Tra i casi più significativi: Mercato coperto di via Trento, Palazzo della Cultura – ex liceo Gargallo, Villa Reimann; Ex Tribunale di via Tommaso Gargallo; Latomie dei Cappuccini; Stadio “Nicola De Simone”; Teatro comunale e diversi impianti sportivi: piscine e campi della Cittadella dello Sport, campo di via Lazio, campo “Ivan Tuccitto” di Cassibile e altri.

L’idea è chiara: distinguere ciò che il Comune vuole (o deve) mettere sul mercato da ciò che intende affidare, riqualificare o mettere a reddito senza venderlo. Per capire cosa cambia davvero, bisogna guardare ai piani precedenti. Il Piano 2024–2026, approvato dal Consiglio comunale l’11 aprile 2024, conteneva 15 voci complessive, di cui cinque immobili da alienare per un valore indicativo di circa 3,8 milioni di euro. Il bene più importante era proprio lo stabile della Biblioteca comunale di via dei Santi Coronati, stimato 2,25 milioni. Con la biblioteca erano in vendita anche: il basso adiacente alla Biblioteca, l’ex Ente comunale di assistenza di via Privitera, l’ex scuola rurale di via Avola, un terreno agricolo a Terrauzza in via Blanco (poi stralciato dall’elenco su emendamento consiliare).

Nello stesso piano, sul fronte valorizzazione, comparivano già alcuni dei “pezzi forti” oggi riproposti e ampliati nel nuovo elenco: Antico Mercato, Villa Reimann, ex liceo classico di via Gargallo, ex convento del Ritiro, ex chiesa dei Cavalieri di Malta, biblioteca di via San Pietro, Galleria Montevergini, Palazzo Montalto, Palazzo Impellizzeri e il palazzo di piazza Minerva.

Rispetto a quel quadro, il Piano 2026–2028 conferma la scelta strategica di puntare sull’alienazione di pochi immobili di peso (Biblioteca, basso, Cinque Piaghe, aree dismesse), irrobustisce la sezione “valorizzazione”, inserendo in modo sistematico impianti sportivi, strutture culturali e siti archeologici (Latomie, stadio, teatro, ecc.), non solo come elenco di principio ma come potenziale base per concessioni e partenariati.

In continuità con il 2024–2026, la biblioteca di via Santi Coronati (chiusa dopo l’ultima caduta calcinacci) resta al centro del dibattito: simbolo di un patrimonio prestigioso che l’amministrazione punta a dismettere, tra le critiche di chi parla di “svendita” e di chi vede nella vendita l’unico modo per reperire risorse.

Alle spalle del Piano 2024–2026 c’è quello 2023–2025, da cui parte in sostanza l’intera operazione sugli immobili “pregiati”. Nel 2023 il Comune bandisce una asta pubblica per l’alienazione di diversi beni inseriti nel piano triennale 2023–2024–2025. Tra questi la stessa Biblioteca comunale di via dei Santi Coronati e il basso adiacente, l’ex Ente comunale di assistenza di via Privitera, l’ex scuola rurale di via Avola, l’ex macello comunale, il terreno di Terrauzza. La logica è fortemente orientata alla dismissione per fare cassa, con il patrimonio culturale di Ortigia al centro dello scontro politico e dell’attenzione mediatica. Nel 2024, proprio in applicazione del Piano 2024–2026, viene pubblicato il bando di asta pubblica per l’alienazione dell’“Ex Ente comunale di assistenza” in via Privitera, poi effettivamente venduto a una società milanese.

Il nuovo Piano 2026–2028, quindi, arriva dopo una fase in cui alcune alienazioni si sono già concretizzate e serve, di fatto, anche a “ripulire” gli elenchi dai beni già ceduti, aggiornando il perimetro di ciò che resta da vendere o valorizzare.

Nel frattempo, la Giunta comunale ha approvato anche il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025–2027, confermando la logica “a scorrimento” dei piani triennali: ogni anno si aggiorna l’orizzonte, si rinnovano gli elenchi, si modificano valori e destinazioni.

La determina che introduce il triennio 2026–2028 si colloca esattamente in questa dinamica fa il punto sullo stato dell’arte (cosa è stato venduto, cosa è ancora alienabile, cosa si vuole valorizzare), adegua il piano agli strumenti normativi più recenti, prepara il terreno per il collegamento con il bilancio di previsione, di cui il Piano delle alienazioni e valorizzazioni è ormai un atto propedeutico stabile.