Siracusa, nuovo presidente per l’Uppi provinciale: è Luciano Nocita

Durante l’ultima assemblea provinciale dell’UPPI di Siracusa svolta nei giorni scorsi ha visto un avvicendamento al vertice dell’associazione. Durante l’assemblea è stato eletto il Dr. Nocita Luciano quale presidente provinciale per il prossimo quinquennio.

“Ringrazio tutti i soci e simpatizzanti, nonché il presidente uscente, l’avv. Domenico La Face, che ha guidato l’associazione in questi anni. A lui va il mio sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Sarà compito mio e del direttivo radicare ancora di più in provincia la nostra realtà associativa, che ricordo a tutti, si occupa di tutelare i legittimi interessi dei proprietari di immobili, di svolgere in nome e per conto loro un’azione di difesa dei piccoli proprietari in tutte le sedi e di potenziare i servizi destinati ai soci, in materia fiscale, legale e condominiale. Ci aspetta un importante compito che porteremo avanti con dedizione”, ha commentato.

L’UPPI è una realtà associativa nata nel lontano 1974 ed è radicata in tutto il territorio nazionale. E nella provincia di Siracusa è firmataria del contratto territoriale e può rilasciare l’attestazione di rispondenza nei contratti a canone concordato