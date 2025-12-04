Siracusa, nuovo raid vandalico alla Cittadella dello Sport: porte e finestre sfondate

Ancora un episodio di vandalismo alla Cittadella dello Sport di Siracusa, ormai diventata terreno fertile per incursioni notturne e danneggiamenti.

Nelle ultime ore ignoti hanno infatti sfondato porte e finestre delle segreterie delle società sportive che operano all’interno del complesso. Entrambi i portoni d’ingresso sono stati frantumati per consentire l’accesso ai locali.

Vetri rotti, telai divelti e uffici messi a soqquadro, con segni di effrazione evidenti su più punti delle strutture. Sulla nuova effrazione sono state allertate le forze dell’ordine e gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le verifiche del caso per ricostruire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. La Cittadella dello Sport, negli ultimi anni, è stata al centro di una preoccupante serie di episodi simili tra danneggiamenti, furti, intrusioni notturne, vandalismi ripetuti negli ingressi e nelle aree comuni e atti di danneggiamento.

Una sequenza che ha messo in difficoltà non solo le società sportive, ma anche gli utenti, spesso costretti a convivere con ambienti deteriorati, disagi strutturali e continua insicurezza. I ripetuti episodi riaccendono il dibattito sulla necessità di rafforzare la sorveglianza e di installare sistemi di controllo più efficaci: l’amministrazione comunale ha intenzione di acquistare e installare l’impianto di video sorveglianza e queste azioni dimostrano che non c’è tempo da perdere.