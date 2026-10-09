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Siracusa, nuovo sgombero in via Foti: il Comune cerca una soluzione abitativa

di Giulio Perotti ·
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Intervento della Municipale in via Foti

Nuovo intervento questa mattina in via Foti, a Siracusa, dove la Polizia Municipale è tornata nell’area in cui da tempo una persona vive in una tenda. Dopo lo sgombero effettuato ieri, l’uomo era infatti tornati sul posto, sistemando una nuova tenda e ricreando l’accampamento.

Questa mattina gli agenti sono intervenuti nuovamente insieme al personale di Risam, la società che si occupa dei servizi di igiene urbana, per procedere alla rimozione delle tende e ripristinare le condizioni dell’area. Anche in questa occasione, all’uomo è stata proposta una soluzione alternativa, che sarebbe stata nuovamente rifiutata.

La vicenda era già stata al centro dell’intervento di ieri, quando la Polizia Municipale, in raccordo con la Questura e con il supporto dei servizi sociali, aveva proceduto allo sgombero dell’accampamento e alla rimozione dei materiali accumulati nell’area. In quell’occasione, il Comune aveva spiegato di voler conciliare il ripristino del decoro e della fruibilità dello spazio pubblico con la tutela della persona coinvolta.

Il ritorno della persona con un nuovo accampamento ha reso necessario un secondo intervento, con l’obiettivo di impedire che si ricreasse una nuova zona di scarso decoro.

L’Amministrazione comunale sta quindi portando avanti due azioni parallele: da un lato, la volontà di ripristinare le condizioni di decoro e fruibilità dell’area di via Foti; dall’altro, la ricerca di una soluzione abitativa alternativa per la persona coinvolte.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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