Siracusa, oggi e domani il Villaggio dello Sport: premiati atleti e società

Attualità · Centro Archimede

Al Centro Commerciale Archimede riconoscimenti ai campioni di ieri e di oggi. L’iniziativa promossa dal CONI Siracusa punta a coinvolgere famiglie, bambini e ragazzi, valorizzando lo sport come strumento di inclusione e socialità.

Siracusa celebra i suoi protagonisti dello sport con il “Villaggio dello Sport”, l’iniziativa promossa dal CONI Siracusa in collaborazione con il Centro Commerciale Archimede e con il patrocinio del Comune di Siracusa. Un appuntamento che unisce riconoscimenti ai campioni e alle società del territorio, promozione delle discipline sportive e occasioni di partecipazione rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

Alla presenza del presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, reduce dall’entusiasmante esperienza del Trofeo CONI, saranno premiati atleti, società sportive, campioni del passato e protagonisti del movimento sportivo locale.

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Tra i nomi indicati per i riconoscimenti assegnati figurano Giuseppe Gibilisco, Vincenzo Maiorca, Luca Cavazzuti, Giuseppe Bramante, Alessandro Ingarao e Manuel Bisceglie, oltre alle realtà sportive Fiamme Oro Siracusa, Pallamano Aretusa e Pallamano Albatro.

Un riconoscimento sarà riservato anche alle squadre che hanno raggiunto importanti traguardi: il Siracusa Basket Femminile, promosso in Serie B, e l’ASD TT Città di Siracusa, promossa in Serie A1 di tennis tavolo.

Spazio ai campioni che si sono distinti a livello internazionale: Mohamed Soudassi, protagonista nella staffetta 4×400 campione d’Europa, e Marta Calleri, campionessa europea di Artistic Twirl nel twirling. Sarà inoltre celebrato Pippo Cantarella, pluricampione di pattinaggio, mentre per la classe arbitrale è previsto il riconoscimento a Manuel Attard, indicato come miglior arbitro del 2026.

Conclusa la cerimonia di premiazione, spazio al Villaggio dello Sport, con numerose attività sportive dedicate ai bambini e alle famiglie. Il taglio del nastro – alla presenza del direttore del centro Commerciale, Fabrizio Di Bella, e delegato Coni Siracusa, Silvana Gambuzza – è previsto alle ore 10.30 e darà ufficialmente il via a un evento che rappresenta una prima esperienza sperimentale, destinata a essere riproposta e sviluppata a partire dal prossimo anno.

Ufficio stampa Asso&Jack

Nunzio Currenti