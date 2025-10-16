Siracusa, oggi è la Giornata del pane: il re della tavola. Schmuck: “per me è passione”

Oggi, come ogni anno, in Italia e nel mondo, si celebra la Giornata del Pane (World Bread Day), un’occasione speciale per riscoprire la bellezza del pane fresco e artigianale, promuoverne il consumo consapevole e valorizzare la tradizione della panificazione.

Il pane non è solo un alimento fondamentale, ma anche simbolo di cultura, comunità e identità locale. L’Italia vanta decine di varietà regionali, molte delle quali riconosciute con il marchio DOP o IGP, come il Pane di Altamura, il Pane Toscano e la Pagnotta del Dittaino.

Un elemento centrale della Giornata del Pane è il legame con la sostenibilità: si promuove la filiera “grano-pane” che è biologica, locale e con meno sprechi. In Emilia-Romagna, ad esempio, eventi come “Pane Trend” coinvolgono famiglie, scuole e artigiani per diffondere la conoscenza del pane artigianale fresco e dei metodi tradizionali.

Anche il ruolo nutrizionale è al centro delle iniziative: pane fresco fatto in giornata, senza conservanti, con farine di qualità, è considerato più sano e genuino. Le campagne legate a questa giornata cercano di far conoscere non solo il gusto, ma anche l’importanza del pane nel regime alimentare quotidiano.