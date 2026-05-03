Siracusa, oggi è Santa Lucia delle Quaglie: la processione in piazza Duomo

Oggi è la Festa del Patrocinio di Santa Lucia. Un momento di fede, tradizione e profondo legame con la patrona, che ogni anno riunisce Siracusa nel segno della devozione e dell’identità condivisa.

Il tema scelto per quest’anno è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagnerà l’intera festa. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha inoltre invitato i cittadini ad abbellire balconi e finestre per rendere la città ancora più accogliente e suggestiva durante i festeggiamenti.

Le celebrazioni si sono aperte già domenica 26 aprile, ma oggi il momento più atteso: in piazza Duomo si terrà la processione delle reliquie e del simulacro verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia, accompagnata dal tradizionale e suggestivo lancio delle colombe a cura della società colombofila siracusana “Dionisio”. Il simulacro resterà esposto alla venerazione dei fedeli nella chiesa alla Badia per tutta la durata dei festeggiamenti.

Nei giorni successivi, dal 4 al 9 maggio, il programma proseguirà con celebrazioni eucaristiche quotidiane, anniversari sacerdotali, incontri di preghiera e iniziative culturali.

L’Ottava è prevista per domenica 10 maggio: la processione delle reliquie e del simulacro attraverserà le vie di Ortigia, toccando piazza Duomo, via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via Maestranza, piazza Minerva e nuovamente piazza Duomo. Al termine, il simulacro verrà riposto nella nicchia della Cappella di Santa Lucia, chiudendo ufficialmente i festeggiamenti.