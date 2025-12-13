Siracusa, oggi è Santa Lucia. Ecco il programma intero: messe e tappe della processione

“Po, po ro po, po, po, ro po. Po, ro po, po po ro po.”

Le trombe squillano, la città si illumina: è arrivato il giorno tanto atteso, quello dedicato alla Festa di Santa Lucia Siracusa, un appuntamento che unisce fede, tradizione e identità culturale. Oggi, la comunità siracusana si prepara a riabbracciare la sua Patrona con una giornata ricca di momenti solenni ed emozionanti.

Il tema scelto per quest’anno è “Fidem Servavi”, titolo della lettera pastorale dell’arcivescovo mons. Francesco Lomanto. Un invito a custodire e testimoniare la fede, come fece Lucia nel suo martirio.

Il percorso spirituale verso il 13 dicembre è iniziato il 9 dicembre con l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro della Santa. Il 12 dicembre, uno dei momenti più intensi: la traslazione del simulacro dalla cappella all’altare maggiore del Duomo, preludio alle celebrazioni odierne.

Il programma del 13 dicembre

La giornata si apre alle 8 con la Santa Messa presieduta da monsignor Salvatore Marino, parroco della Cattedrale.

Alle 10:30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

Alle 15:30 inizierà la solenne processione delle reliquie e del simulacro della Patrona dalla Cattedrale fino alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.

Il percorso della processione

All’uscita del Simulacro, l’arcivescovo Francesco Lomanto rivolgerà il tradizionale discorso alla città.

Seguirà l’esibizione del coro formato dagli studenti degli Istituti Comprensivi Wojtyla-Chindemi, Verga-Martoglio, Vittorini, Costanzo, Paolo Orsi, Santa Lucia e Accademia delle Musae, diretti dalla maestra Mariuccia Cirinnà, che eseguirà canti tradizionali dedicati alla Santa.

La processione seguirà questo percorso:

-via P. Picherali

-Passeggio Aretusa

-via Ruggero Settimo

-Porta Marina (momento commemorativo dei Caduti in mare a cura dell’ANMI Siracusa)

-via Savoia

-Largo XXV Luglio

-piazza Pancali

-Corso Umberto I (con l’esibizione della Banda Musicale Flauti Sopranini dell’I.C. Wojtyla-Chindemi)

-viale Regina Margherita

-Largo Gilippo

-via Agatocle (breve sosta all’Oratorio di via degli Orti)

-via Piave

-via Ragusa

-piazza Santa Lucia.

All’arrivo del Simulacro nella Basilica-Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica, presiederà la Santa Messa