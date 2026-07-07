Siracusa oggi fino a 36 gradi, nel weekend possibile intensa ondata di caldo

Dopo alcuni giorni caratterizzati da instabilità atmosferica, rovesci e temporali che hanno interessato diverse zone della Sicilia, il tempo torna a stabilizzarsi anche nel Siracusano. A determinare il miglioramento delle condizioni meteo è l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo centro-occidentale, che garantirà giornate prevalentemente soleggiate e un graduale aumento delle temperature.

Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Siciliano, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della provincia di Siracusa, con temperature massime che nelle aree interne potranno raggiungere punte comprese tra i 35 e i 36 gradi.

Lungo le zone costiere il caldo sarà più contenuto grazie alla presenza delle brezze marine, con valori generalmente compresi tra i 31 e i 33 gradi. Le temperature, tuttavia, sono destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni.

Gli esperti osservano infatti con attenzione l’evoluzione prevista per il fine settimana, quando l’anticiclone delle Azzorre potrebbe lasciare spazio a un promontorio anticiclonico di origine nordafricana. Questa configurazione favorirebbe l’arrivo di una vera e propria ondata di calore, con temperature in ulteriore aumento e condizioni di afa più marcate soprattutto nelle aree interne della Sicilia orientale.

Per il Siracusano si prospetta dunque una settimana all’insegna del sole e del caldo in progressiva intensificazione, con la possibilità che il prossimo weekend faccia registrare i valori termici più elevati dall’inizio dell’estate.