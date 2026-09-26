Siracusa, oggi i funerali del fotografo Fabio Saraceno

Attualità · Santuario

Il Santuario della Madonna delle Lacrime piange la prematura morte di Fabio Saraceno, figlio di Giuseppe che ha consegnato alla storia uno dei documenti più importanti del miracolo delle Lacrime della Madonnina con la sua foto del 31 agosto 1953. I funerali di Fabio saranno celebrati alle 15.30 al cospetto della Madonna delle Lacrime.

“Fabio e Giuseppe Saraceno con le loro foto hanno immortalato scatti significativi di questa nostra storia terrena e con la loro bella vita ci indicano la via del Cielo, dove il tempo deve cedere lo spazio all’eternità dove – le parole del rettore della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, Aurelio Russo – come si legge nel libro dell’Apocalisse che viene sempre proclamata nelle letture della Messa propria della Madonna delle Lacrime. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né pianto, né dolore; le cose di prima sono passate”