Siracusa, oggi in Consiglio anche la verifica delle aree comunali da alienare

Nel corso del consiglio comunale convocato per oggi alle 17,30, si parlerà anche della aree di proprietà comunali da alienare o cedere.
La proposta è dell’Amministrazione ed è stata inserita come ordine del giorno aggiuntivo su richiesta urgente del sindaco, previa valutazione del presidente, così come previsto dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
La richiesta è stata accordata poiché dall’approvazione o meno delle proposta dipende la stesura del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028.
