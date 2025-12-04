AMP Plemmirio: i prossimi obiettivi per il 2026

Ospite in studio Marco Mastriani - Vicepresidente del CdA AMP Plemmirio

Ultime news

1 minuto di lettura
Palazzo Vermexio

Siracusa, oggi in Consiglio anche la verifica delle aree comunali da alienare

La proposta è dell’Amministrazione ed è stata inserita come ordine del giorno aggiuntivo su richiesta urgente del sindaco

Una seduta del consiglio comunale di Siracusa

La proposta è dell’Amministrazione ed è stata inserita come ordine del giorno aggiuntivo su richiesta urgente del sindaco

1 minuto di lettura

Nel corso del consiglio comunale convocato per oggi alle 17,30, si parlerà anche della aree di proprietà comunali da alienare o cedere.

La proposta è dell’Amministrazione ed è stata inserita come ordine del giorno aggiuntivo su richiesta urgente del sindaco, previa valutazione del presidente, così come previsto dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

La richiesta è stata accordata poiché dall’approvazione o meno delle proposta dipende la stesura del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni