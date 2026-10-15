Siracusa, oggi inaugurazione anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico metropolitano

Si inaugura oggi, giovedì 15 ottobre, alle 17, nel salone San Zosimo del Palazzo arcivescovile di Siracusa, l’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano dell’Arcidiocesi di Siracusa.
L’incontro si aprirà con il saluto dell’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, seguito dall’introduzione del vicario giudiziale don Giuseppe Gurciullo. La prolusione sarà affidata a monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota Romana, che interverrà sul tema “Fede e Sacramenti: la rilevanza nel matrimonio”.
L’inaugurazione arriva al termine di una giornata di studi, svoltasi ieri e rivolta agli operatori del diritto, dedicata al canone 1095 del Codice di diritto canonico, tra i capi di nullità matrimoniale più frequentemente affrontati nei tribunali ecclesiastici.
La norma disciplina le condizioni di incapacità a contrarre validamente matrimonio legate al consenso: la mancanza di sufficiente uso di ragione, il grave difetto di discrezione di giudizio e l’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.
Alla giornata di approfondimento hanno partecipato, oltre a monsignor Alejandro Arellano Cedillo, monsignor Francesco Viscome e monsignor Vito Angelo Todisco, entrambi prelati uditori della Rota Romana.
L’appuntamento di oggi rappresenta un momento di riflessione sull’attività del Tribunale ecclesiastico e sul rapporto tra fede, sacramenti e validità del consenso matrimoniale.