Siracusa, oggi incontro pubblico sulla riqualificazione di via Elorina

Un incontro aperto alla cittadinanza si terrà oggi alle 17:30 presso l’Associazione Il Cerchio, in via Arsenale 40 a/b, per discutere della possibile smilitarizzazione dell’area aeronautica di Via Elorina e della realizzazione di un nuovo waterfront fruibile liberamente dai cittadini.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Cittadino Riqualificazione, da Legambiente e dall’Associazione Porto di Siracusa, con il supporto di realtà locali per il decoro urbano, mira a trasformare un’area attualmente vincolata a uso militare in uno spazio aperto e accessibile, valorizzando il lungomare e migliorando la qualità della vita dei residenti.

Durante l’incontro, i promotori – tra cui Paolo Tuttoilmondo, Anna Maria Lepik, Pucci La Torre e Giovanni Randazzo – discuteranno dello stato attuale del progetto, dei prossimi passi necessari e delle modalità con cui la cittadinanza può contribuire alla riqualificazione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per coinvolgere i cittadini nelle scelte urbanistiche della città e per immaginare insieme uno spazio pubblico che coniughi cultura, natura e socialità.