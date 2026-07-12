Siracusa, oggi la “Domenica del mare” al porto rifugio di Santa Panagia

Attualità · Arcidiocesi di Siracusa

Si celebra oggi, domenica 12 luglio, al porto rifugio di Santa Panagia a Siracusa, la “Domenica del mare“. L’associazione “Stella Maris Santa Panagia” OdV-ETS si fa portavoce del messaggio del Dicastero per lo Sviluppo Umano integrale, “Oltre le merci e il commercio: il volto umano del mare” messaggio dedicato per la gente di mare che sottolinea quanto sia importante la via del mare, non soltanto per l’industria della pesca, ma per la complessità del commercio globale e, come questo sia mezzo di sussistenza per intere famiglie.

“Paradossalmente, anche in un’epoca caratterizzata da una maggiore comunicazione digitale, molti marittimi vivono un isolamento sempre più profondo. La vicinanza tra gli esseri umani sta diventando sempre più rara. Ringraziamo quanti, in questa occasione – ha detto il cappellano della Stella Maris Santa Panagia, don Claudio Magro -, hanno contribuito alla realizzazione di questo momento della “Domenica del mare”: la disponibilità del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa e del personale della sezione staccata del Porto Rifugio Santa Panagia e, tutto il personale dei servizi portuali e dei volontari. Vogliamo ricordare sia chi vive del lavoro “attraverso il mare” e le vittime cadute in mare”.

Il programma prevede alle 18,30 il raduno al porto Rifugio Santa Panagia a Siracusa. Dopo il saluto del presidente Stella Maris Santa Panagia Alessandra Salerno, ci sarà l’intervento del comandante della Guardia Costiera di Siracusa capitano di vascello Antonio Cacciatore. Alle 19 dalla barca messa a disposizione dei Piloti, in rada, preghiera e lancio della corona in ricordo delle vittime del mare.