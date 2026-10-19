Siracusa, oggi niente raccolta dell’indifferenziato per negozi e attività

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Lo sciopero dei trasportatori arriva anche sulla raccolta dei rifiuti a Siracusa. Da domani, martedì 20 ottobre, l’impianto Sicula Trasporti, la piattaforma convenzionata con il Comune per lo smaltimento dell’indifferenziato, sospenderà i conferimenti. Lo comunica Risam, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Perché si ferma l’impianto

A causa dello sciopero, che va avanti da giorni, l’impianto non riesce a trasferire negli impianti di recupero gli scarti che restano dopo la lavorazione dei rifiuti. Per questo non può più accogliere nuovi carichi.

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Cosa cambia

La conseguenza immediata riguarda le utenze non domestiche, cioè negozi, uffici, attività commerciali e produttive. Il ritiro dell’indifferenziato previsto per oggi pomeriggio, lunedì 19 ottobre, non sarà effettuato.

Risam chiede alle attività interessate di non esporre i contenitori dell’indifferenziato fino a nuove comunicazioni. L’azienda assicura che darà aggiornamenti appena l’impianto potrà riprendere a funzionare normalmente.





“Ci rammarichiamo per i disagi – si legge nell’avviso – La sospensione è dovuta a cause di forza maggiore, del tutto indipendenti dalla volontà e dalla gestione dell’amministrazione comunale e di Risam”