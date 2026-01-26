Siracusa, oggi un Consiglio comunale aperto dedicato alla vicenda di Tony Drago

Si terrà stasera, alle 17,30, una seduta aperta di Consiglio comunale dedicata alla vicenda di Tony Drago, il militare siracusano trovato morto nel piazzale della caserma “Sabattini” di Roma il 6 luglio del 2014. Archiviato come suicidio, il caso è tornato all’attenzione dell’opinione pubblica dopo una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha messo in evidenza alcune incongruenze nella ricostruzione giudiziaria. La seduta è stata richiesta dal comitato “Verità e giustizia per Tony Drago”.