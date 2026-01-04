Siracusa, oggi “Una passeggiata a Ortigia tra pietre antiche e racconti”

Vivere un’esperienza diversa in Ortigia, centro storico di Siracusa, tra racconti, storia e memoria. Tra vicoli, cortili nascosti e tracce dell’antico impianto urbano. Una passeggiata a Ortigia avrà luogo oggi domenica 4 gennaio, dalle ore 10.30. Un itinerario pensato per leggere la città attraverso i suoi strati storici, camminando in luoghi dove la memoria è ancora visibile negli spazi.

Dalla Basilica paleocristiana di San Pietro, una delle chiese più antiche della città, alla Chiesa di San Tommaso Apostolo, raro esempio di architettura normanna, fino al Quartiere della “Spirduta”, dal dialettale spirdirisi (perdersi).

L’idea della passeggiata è capire da dove deriva il toponimo della Spirduta, quindi dal nome del quartiere e dal suo significato, intrecciando storie, aneddoti e leggende della tradizione popolare.

Durante il percorso le guide Loredana Pitruzzello e Valentina Scalora racconteranno episodi e voci legate alla vita dell’antico quartiere, con riferimenti a espressioni popolari come: Spirdirisi e racconti come quelli della Picciridda Spirduta, U Spirdu, ambientati tra cortili e vaneddi.

Da qui il racconto si sviluppa poi sul piano storico e architettonico. Poi la chiesa di San Pietro Apostolo, considerata la prima chiesa paleocristiana di Siracusa, e la chiesa di San Tommaso Apostolo, dove si trovano la tomba della famiglia Gargallo, elementi di architettura normanna e una lapide che ricorda il beato Andrea Xuares. La passeggiata attraversa il quartiere trecentesco della Spirduta, soffermandosi su palazzi storici come Palazzo Montalto e Palazzo Gargallo, e sui numerosi luoghi di culto presenti nella zona: il Monastero del Ritiro, la chiesa del Carmine, la chiesa dei 4 Santi Coronati e la chiesa dei Cavalieri di Malta.

Alle ore 10.30 il punto di incontro è al Tempio di Apollo. L’iniziativa promossa dalla società Kairos in collaborazione con l’associazione culturale “L’isola del Dialogo”.