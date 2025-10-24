Siracusa, oggi venerdì 24 ottobre la lectio magistralis “I valori costituzionali del giusto processo e il diritto delle prove penali”

L’Ordine degli Avvocati di Siracusa, di concerto con la Scuola Forense “Pier Luigi Romano” istituita presso il medesimo, cureranno, in data 24 ottobre 2025, alle ore 15,30 una “lectio magistralis”, aperta a tutto il Foro, dall’altissimo profilo tenuta, nell’occasione dal Dott. Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione.

La lezione del Dott. Canzio, alla presenza delle più alte cariche e autorità del tribunale di Siracusa, avrà titolo “I valori costituzionali del giusto processo e il diritto delle prove penali” e si inserisce nel solco degli eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa e tratterà una tematica quanto mai attuale e dall’alto profilo contenutistico.

La lectio, verrà introdotta dagli avv.ti Elisabetta Guidi Randazzo – vice presidente LA.PE.C. e vice presidente della Scuola Forense “Romano” – e Ignazio Galfo, Presidente del Consiglio di Disciplina Distrettuale di Catania. Siracusa, lì 23/10/2025 Il Direttivo. Giovanni Canzio (Salerno, 1945). Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione (dal 7 gennaio 2016), già Presidente della Corte di appello di Milano (2011-2015) e della Corte di appello di L’Aquila (2009-2011), e Consigliere della Corte di cassazione (1995–2009). Docente dei corsi di “Ordinamento giudiziario” e “Casi e questioni di giustizia penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. Svolge un’intensa attività in campo scientifico, quale autore di numerosi studi di diritto e procedura penale e in materia di organizzazione giudiziaria. Presidente o componente di varie Commissioni ministeriali di riforma dei codici penale e di procedura penale